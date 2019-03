È arrivato il giorno del secondo voto del parlamento britannico sull’accordo per la Brexit . Dopo il nuovo accordo raggiunto in extremis dal primo ministro Theresa May e dal presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker, sembra però plausibile un nuovo fallimento: sia l’ala oltranzista dei conservatori sia gli alleati di governo – gli unionisti nordirlandesi – si sono detti contrari al nuovo testo, giudicando insufficienti i progressi fatti dal primo ministro nella trattativa. No anche dei Labour, guidati da Corbyn. Preoccupata l'Ue: il vicepresidente della commissione, Jyrki Katainen, ha detto che una Hard Brexit - con voto negativo - è molto più probabile.( LE PAROLE CHIAVE DELLA BREXIT

L’oggetto del contendere

La svolta è arrivata ieri notte, dopo un nuovo incontro tra May e Juncker . L’Unione europea e il Regno Unito hanno annunciato di aver trovato un compromesso sul backstop, cioè la controversa clausola di salvaguardia del confine aperto fra Irlanda del Nord e Irlanda rispetto alla quale il governo Tory, pressato da buona parte della sua coalizione, non ha mai smesso di chiedere paletti. L’attorney general del Regno Unito, Geoffrey Cox, è però intervenuto questa mattina sottolineando come l’accordo – sebbene legalmente vincolante – non elimini del tutto l’incertezza sul backstop.

May: “Nessuna alternativa”. Il Dup conferma il no