Hillary Clinton non si candiderà alle presidenziali Usa del 2020. L'ex first lady ed ex segretario di Stato lo ha detto in un'intervista al canale tv newyorkese News 12. "Non correrò, ma continuerò a lavorare, parlare e difendere ciò in cui credo", ha affermato Clinton, che poi ha risposto "non credo" a una domanda sull'eventualità di ricoprire un ruolo pubblico in futuro. L'ex candidata democratica alle ultime presidenziali ha così chiarito definitivamente, per la prima volta, di non voler sfidare di nuovo Trump nel 2020.

I candidati alle Primarie dei Democratici

Hillary Clinton aveva vinto le primarie del 2016 ed è stata poi sconfitta alle Presidenziali contro Donald Trump. Per la prossima corsa alla Casa Bianca, al momento si sono candidati per le primarie dei Democratici Bernie Sanders, sconfitto alle scorse primarie proprio da Hillary Clinton, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Cory Booker, John Delaney, Andrew Yang, Tulsi Gabbard e Julian Castro.