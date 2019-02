La senatrice dem del Minnesota Amy Klobuchar, 58 anni, avvocato, ha annunciato formalmente la sua candidatura alle presidenziali Usa in un comizio a Minneapolis sotto una fitta nevicata e con una temperatura percepita di -14 gradi. "Non ci fermerà certo il maltempo", ha scherzato, denunciando "il senso di comunità che si sta spezzando in America" e il suo impegno per "riportare la nazione dal caos alle opportunità per tutti". Amy Klobuchar ha promesso anche il rientro nell'accordo di Parigi sul clima.

Chi è Amy Klobuchar

Amy Klobuchar è la quarta senatrice dem a scendere in campo, dopo le colleghe Elizabeth Warren, Kamala Harris e Kirsten Gillibrand. Rappresentante del Minnesota, dove ha vinto con ampio margine, ha fama di donna pragmatica ed esigente. Si presenta come la risposta di buon senso del Midwest a Donald Trump: ma gli analisti non la ritengono una concorrente competitiva. A indebolire la sua partenza le accuse di alcuni suoi ex collaboratori, che l'hanno dipinta come un capo brutale che maltratta il suo staff con email umilianti, lanci di materiale da cancelleria e richieste di intonare cori personali per la senatrice. Accuse che lei respinge.

L'annuncio su Twitter

La senatrice Dem ha anche annunciato la sua candidatura su Twitter, postando una foto del comizio di Minneapolis: "Mi trovo davanti a voi - ha scritto - come nipote di un minatore di ferro, figlia di un'insegnante e di un giornalista, la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti dallo stato del Minnesota, per annunciare la mia candidatura per il Presidente degli Stati Uniti".