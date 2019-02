Bernie Sanders ci riprova: correrà per le elezioni presidenziali del 2020. Il senatore democratico ha annunciato oggi la propria candidatura, dopo il tentativo andato a vuoto nel 2016. Sanders aveva infatti perso la nomination democratica vinta dall’avversaria Hillary Clinton. "La nostra campagna non è solo per sconfiggere Donald Trump", ha affermato il senatore in una email ai sostenitori. "La nostra campagna è per la trasformazione del nostro Paese e per la creazione di un governo basato sui principi della giustizia economica, sociale, razziale e ambientale". Poi attacca il presidente Donald Trump: “È un imbarazzo per il Paese”, un "bugiardo patologico", un "razzista".

La seconda volta di Sanders

Bernie Sanders si definisce un democratico socialista e ha 77 anni. È senatore per lo stato del Vermont dal 2013, prima era stato deputato alla Camera. Esponente indipendente affiliato al Partito Democratico, le idee di Sanders sono molto progressiste e di sinistra rispetto alle proposte tradizionali del partito. La sua candidatura per questa seconda corsa alle primarie era attesa da tempo: nel 2016 il suo nome aveva raccolto un ampio consenso, soprattutto tra i più giovani. Oltre a lui, sono una quindicina i candidati del Partito Democratico Usa. Tra questi, anche le senatrici Elizabeth Warren, la cui piattaforma politica si basa sulla lotta alle disuguaglianze economiche, Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar e Kamala Harris.