Torna in campo nel 2021 dopo 14 mesi di stop all'ATP 250 di Doha, ma cede ai quarti. In primavera, al Roland Garros, arriva agli ottavi ma si ritira per non affaticare il ginocchio. Al Torneo di Wimbledon, arriva ai quarti dove cede tre set a zero al polacco Hubert Hurkacz. Successivamente rinuncia ai Giochi Olimpici di Tokyo a causa di una ricaduta del ginocchio e a metà agosto annuncia che si sottoporrà a un'altra operazione