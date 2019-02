"Ho sentito l'odio assoluto". A dirlo è il filosofo Alain Finkielkraut, vittima di insulti antisemiti a Parigi, ieri, a margine di una manifestazione dei gilet gialli (VIDEO). Intervistato da Le Journal du Dimanche, l’intellettuale ha spiegato: "Avrei avuto paura se non ci fossero state le forze di sicurezza". Gli agenti presenti sul posto, infatti, si sono schierati tra lui e i manifestanti. La procura di Parigi, anche se il diretto interessato ha detto di non voler sporgere denuncia, ha aperto un'indagine sull'accaduto, per "offesa pubblica per origine, etnia, nazione, razza o religione". E il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha fatto sapere che uno dei presunti aggressori - "riconosciuto come il principale autore delle ingiurie" - è già stato identificato.

L'aggressione a Finkielkraut

"Non sono né una vittima, né un eroe", ha precisato Finkielkraut ritornando a quanto accaduto ieri. Il filosofo è stato riconosciuto il 16 febbraio a Parigi, vicino a casa sua da un gruppo di gilet gialli che l'ha circondato e minacciato. Il gruppo ha detto frasi come "sporco ebreo", "torna a Tel Aviv" e "il popolo ti punirà". "Le offese antisemite di cui è stato bersaglio Finkielkraut sono la negazione assoluta di quello che siamo e di quello che fa di noi una grande nazione", il commento del presidente francese Emmanuel Macron una volta venuto a conoscenza dell'accaduto.

Oggi nuova protesta dei gilet gialli nella capitale francese

Intanto i gilets jaunes (CHI SONO) sono scesi in piazza anche oggi, per la prima volta di domenica a Parigi, per i 3 mesi dall'inizio dell'ondata della loro protesta. Il percorso prescelto è simile a quello del corteo di ieri, 14/o atto: Arco di Trionfo, Champs-Elysees, Champs de Mars, les Invalides. Gli organizzatori di questa "domenica gialla" parlano di intenzioni "pacifiche" per "tornare alle origini" del movimento.