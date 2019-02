Ennesimo sabato di proteste in Francia per i gilet gialli. Scontri si sono verificati in diverse città, a cominciare da Parigi dove nel pomeriggio la polizia ha usato lacrimogeni ed evacuato la spianata degli Invalides. Tensioni anche a Nantes e Tolosa.

Autoi forza blocco, tre feriti a Rouen

A Rouen, in Normandia, tre manifestanti sono rimaste leggermente ferite da una macchina che cercava di attraversare la loro manifestazione. Secondo la prefettura di Seine-Maritime, i tre manifestanti sono stati "travolti" verso le 16:30 da un veicolo che stava tentando di attraversare il blocco. L'auto ha accelerato travolgendo le persone. I feriti sono stati portati all'ospedale universitario di Rouen.

Insulti al filosofo Finkielkraut

Un gruppo di gilet gialli ha invece insultato il filosofo e accademico Alain Finkielkraut per le strade di Parigi. "Sporco ebreo", "sporco sionista", "la Francia è dei francesi", "Palestina" e "il popolo ti punirà": queste alcune delle grida contro Finkielkraut, che a un certo punto è stato preso per un braccio da una persona che lo ha invitato ad allontanarsi. In un tweet, lo scrittore Bernard-Henri Levy ha definito “nazistelli” gli aggressori, aggiungendo che “possa questa scena allucinante polverizzare gli ultimi rimasugli dell'impunità mediatica di cui godevano i gilet gialli. Totale sostegno ad Alain Finkielkraut".