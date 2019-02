La Spagna torna al voto il 28 aprile per scegliere il nuovo Parlamento. Lo ha annunciato il premier socialista, Pedro Sanchez, travolto dalla bocciatura della legge di bilancio in Parlamento e dalla crisi della Catalogna (PROFILO DEL PREMIER SPAGNOLO).

L'annuncio di Sanchez

"Il governo si è scontrato con il rifiuto della Finanziaria più sociale del nostro Paese", ha ricordato il premier, nel giustificare la decisione di dare per conclusa la legislatura. "La scelta era continuare a governare con una legge di Bilancio che non è nostra e non risponde alle esigenze sociali del nostro paese, oppure impegnare tutti gli sforzi e l'energia collettiva nelle grandi trasformazioni che vogliamo. Fra il non fare nulla o convocare le urne e dare la parola agli spagnoli, ho scelto la seconda".

Elezioni anticipate

La macchina della campagna elettorale è già in moto: domenica scorsa le tre destre del Paese hanno portato in plaza de Colo'n, a Madrid, 200 mila persone (45 mila secondo la polizia) per chiedere le dimissioni di Sanchez. Il premier socialista ha invece in programma per domani un primo comizio in piazza a Siviglia.

Data ultima modifica 15 febbraio 2019 ore 11:36