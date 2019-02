La principessa thailandese Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, sorella dell'attuale re del Paese asiatico e al centro delle polemiche per il suo tentativo di candidarsi a Primo Ministro, dopo la sua esclusione dalla corsa elettorale ha deciso di scusarsi per tutto il clamore suscitato dalla vicenda. E lo ha fatto con un post su Instagram.

Il messaggio sui social

Sul social network Ubolratana ha descritto il suo attuale stato d'animo al termine di una querelle istituzionale che ha coinvolto le principali figure politiche della Thailandia, a partire dal re. "Mi dispiace - ha scritto la principessa - che la sincera intenzione di lavorare per aiutare il Paese e il popolo thailandese abbia causato problemi che non dovrebbero verificarsi di questi tempi".

La candidatura e l'esclusione

La principessa aveva deciso di candidarsi alle elezioni del prossimo 24 marzo con il partito Thai Raksa Chart, considerato vicino all'ex premier Thaksin Shinawatra e in contrasto con l'attuale giunta militare. Una scelta che aveva visto l'immediata opposizione del re Vajiralongkorn, che l'aveva definita inappropriata e incostituzionale, mettendo di fatto il veto sulla corsa della sorella. Un'opinione confermata dalla Commissione Elettorale thailandese che ha poi escluso Ubolratana dalle elezioni in quanto "come per ogni membro della famiglia reale, va applicata la stessa regola che richiede che il monarca sia al di sopra della politica e politicamente neutrale".

Chi è la principessa

Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi ha oggi 67 anni e ha rinunciato al suo titolo di principessa nel 1972, dopo aver sposato un uomo americano con cui ha avuto 3 figli e dal quale ha divorziato dopo 26 anni di unione. In passato si è cimentata anche come attrice e oggi guida l'industria cinematografica del Paese oltre ad occupasi di iniziative filantropiche. Dopo aver vissuto negli Stati Uniti, è tornata in Thailandia nel 2001.