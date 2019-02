Gilet gialli, scontri a Parigi: manifestante perde una mano

I gilet gialli (CHI SONO) continuano a protestare in Francia per il tredicesimo sabato consecutivo. A Parigi sono stati segnalati scontri particolarmente violenti tra la polizia e i manifestanti, con lancio di lacrimogeni davanti alla sede dell’Assemblea nazionale. Un uomo è rimasto gravemente ferito e, da quanto ha riferito una fonte delle forze dell’ordine a Bfmtv, ha perso una mano in seguito all'esplosione di un granata di gas lacrimogeno che aveva raccolto da terra per rilanciarla contro gli agenti. Qualche giorno fa si era diffusa la notizia che il presidente francese Emmanuel Macron, per fermare le manifestazioni, stesse pensando a un referendum sui temi per cui protestano i gilet gialli.

L’uomo ferito non indossava il gilet giallo

L'uomo rimasto gravemente ferito non indossava il gilet tipico dei partecipanti alle proteste che da tre mesi segnano la Francia e, al momento dell’incidente, è stato portato via con l'avambraccio coperto da una benda insanguinata. Davanti alla sede dell’Assembée National sono stati lanciati lacrimogeni e sono state segnalate cariche della polizia contro alcuni manifestanti che hanno provato a superare le transenne.

Manifestanti sugli Champs Elysées

Qualche migliaio di manifestanti si è radunato a metà giornata sugli Champs Elysées, ma a Parigi non si escludono altri cortei in diverse zone della città dal momento che sul web alcuni gilet gialli hanno fatto sapere di non voler più chiedere l'autorizzazione alla prefettura.

Manifestazioni anche al confine con l’Italia

Altre manifestazioni sono previste in provincia, in particolare a Nizza e alla frontiera con l’Italia, dopo quella di Sanremo andata in scena ieri, 8 febbraio. Sono previste iniziative anche a Bordeaux, Tolosa, Lorient, Caen, Valence, Marsiglia e altre città.