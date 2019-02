La Francia ha cambiato idea sull’accoglienza dei migranti presenti sulla Sea Watch. A dirlo sono fonti del Viminale. Delle 47 persone fatte sbarcare a Catania lo scorso 31 gennaio, hanno fatto sapere, “prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici”. Parigi, ha fatto sapere ancora il Viminale, “ha aggiunto che appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni Paesi africani a partire dal Senegal”.

“Anche i francesi non vogliono clandestini”

“Il Viminale prende atto: anche i francesi non vogliono clandestini”, hanno aggiunto le fonti del ministero dell'Interno. E hanno concluso: “Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi irregolari che si trovano in territorio italiano". Le precisazioni delle fonti del Viminale sono arrivate il giorno dopo il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma per consultazioni, dopo l'incontro di Di Maio con alcuni leader dei gilet gialli. Il Quai d'Orsay ha parlato di “attacchi senza precedenti e senza fondamento”.