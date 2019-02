“È possibile vedere un corpo tra i rottami dell’aereo”. È quanto affermato dalla Air Accidents Investigation Branch, la sezione investigativa che si sta occupando della vicenda di Emiliano Sala, il calciatore argentino scomparso in un aereo sul canale della Manica insieme al pilota del velivolo il 22 gennaio 2019. Secondo quanto riportato da Sky News, che cita fonti investigative, nella parte posteriore sinistra della fusoliera è visibile un cadavere. La stessa AAIB ha fatto sapere che il prossimo passo sarà quello di far visionare le immagini ai parenti di Sala e del pilota per provare a capire a chi appartenga il corpo.

Il ritrovamento del relitto

Il relitto dell’aereo che trasportava Emiliano Sala, è stato localizzato nel canale della Manica ed è stato trovato dalla nave FPV Morven, ingaggiata dalla famiglia di Sala grazie a una colletta di calciatori e amici, in coordinamento con una unità della Marina britannica. Al momento della scoperta, il padre del ragazzo, che vive in Argentina, ha detto ai microfoni di 'Cronica Tv’: "Non ci posso credere, sono disperato". Dopo il ritrovamento, le operazioni sono passate alla nave 'Geo Ocean III' che dispone di un minisommergibile che cercherà di raggiungere i resti del Piper.