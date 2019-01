Sea Watch, Governo: “Accordo formale con l’Ue prima dello sblocco”

Sulla Sea Watch si iniziano a fare passi in avanti. Il governo italiano aspetterebbe la formalizzazione dell'accordo con gli altri Paesi Ue e poi la situazione si potrebbe sbloccare. La decisione è arrivata al termine del vertice notturno tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ieri cinque Paesi si sono fatti avanti per il ricollocamento delle persone a bordo: Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta. Intanto la Prefettura di Siracusa ha fatto sapere che è stata risolta l’emergenza sanitaria a bordo della nave: “La notte scorsa, sotto il coordinamento della Guardia costiera, sono stati svuotati i reflui e sanificati i servizi igienici dell’imbarcazione”.

Viveri e generi di prima necessità a bordo

Per migliorare le condizioni dei 47 migranti sulla Sea Watch, la Prefettura ha "messo a disposizione un ulteriore bagno chimico trasportabile a bordo all'occorrenza". Ieri sono stati trasportati sulla nave anche viveri freschi, generi di prima necessità, materiale igienico sanitario, coperte termiche e sacchi pelo.

Il comandante della nave: “Ci sentiamo in ostaggio”

Intanto Jeroen Peters, comandante della nave Sea Wach 3, in un’intervista ha criticato il modo di agire dell’Unione Europea: “Non è il modo di fare le cose, non sulla pelle della gente, perché adesso questo sembra. Non voglio credere che le cose debbano andare così in Europa. Capisco le ragioni di tutti, ma questo è un problema che dev'essere risolto a livello europeo, non deve essere più affrontato come un'emergenza umanitaria come viene fatto in questo momento”. Il comandante ha sottolineato che “nessuno deve morire affogando”, che i migranti “stanno male e sono vulnerabili” e che “a bordo ci sentiamo trattenuti come ostaggi”.

