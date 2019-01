Shutdown, trovato l'accordo: Trump annuncia la fine temporanea

"Abbiamo raggiunto un accordo per la fine dello shutdown". Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di sostenere una legge che consente di porre temporaneamente fine al blocco delle attività federali (COS'È E COSA COMPORTA) e di stanziare fondi per finanziare la parziale riapertura delle amministrazioni dopo 35 giorni. L' “accordo-tampone” raggiunto tra la Casa Bianca e i leader del Congresso prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per tenere aperto il governo federale per tre settimane, mentre proseguiranno i negoziati sul finanziamento del muro al confine con il Messico. Proprio su questo punto, però, secondo la Cnn, nell'attuale accordo "non sono previsti fondi" per la costruzione della barriera.

Caos negli aeroporti

In questi 35 giorni di shutdown – il più lungo della storia statunitense – sono stati oltre 800 mila i dipendenti federali senza stipendio. Il blocco ha causato il caos in molti aeroporti degli Stati Uniti, con il La Guardia, uno dei tre principali scali di New York, che ha bloccato oggi i voli su ordine della Federal Aviation Administration. Disagi e ritardi hanno creato problemi anche allo scalo internazionale di Newark, il principale della Grande Mela dopo il Jfk, e in quello di Philadelphia.

L’inizio del blocco

Il blocco delle amministrazioni negli Stati Uniti era scattato subito dopo la mezzanotte di venerdì 21 dicembre a Washington, a causa dei 5 miliardi di dollari reclamati dal tycoon nel bilancio per la costruzione del muro al confine con il Messico. Una decisione fortemente osteggiata dai democratici, con cui Trump ha ora negoziato la parziale riapertura. Il capo della Casa Bianca oggi ha comunque esortato i parlamentari a lavorare a una proposta bipartisan per la sicurezza al confine Sud del Paese, insistendo sulla necessità della costruzione del Muro.

