Ancora scontri, lacrimogeni e tensioni sugli Champs Elysées. È il quarto sabato di tensione a Parigi e in tutta la Francia, dove oggi i gilet gialli (CHI SONO) scendono di nuovo in piazza per quello che hanno promesso sarà "l'assalto finale" alla politica di Emmanuel Macron. Il primo ministro Edouard Philippe ha fatto sapere che nella capitale, da questa mattina, sono state identificate 514 persone, mentre i fermi sono stati 272. In tutta la Francia sono scese in piazza circa 31mila persone. La portavoce della polizia, Camille Chaize, ha detto che ad alcune delle persone perquisite, e poi fermate, sono state sequestrate "armi, bottiglie Molotov e spranghe di ferro". Intanto, alcuni gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia: stop a tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano.

La capitale deserta e i primi incidenti

I blindati della polizia sono stati schierati dall'alba: dall'Arco di Trionfo, dove si sono radunati i manifestanti, alla Concorde, dall'Assemblea nazionale alla Bastiglia, gli 8mila agenti in assetto antisommossa - un numero senza precedenti - hanno preso possesso della capitale. Parigi è deserta: nessuna automobile, vuoti i parcheggi, vetrine nascoste da lastre protettive. Nella mattinata un migliaio di gilet gialli sono arrivati sugli Champs Elysées. La polizia li ha fermati dopo circa 500 metri dall'inizio della grande avenue, per perquisire i manifestanti: gli slogan sono quelli delle manifestazioni precedenti, il più gettonato è "Macron dimettiti".

Anche alla Bastiglia ci sono alcune decine di gilet gialli, guardati a vista da centinaia di CRS, i celerini, in assetto antisommossa. Nella zona dell'Arco di Trionfo si sono inoltre verificati i primi tafferugli, con cariche della polizia e lancio di oggetti da parte dei manifestanti. La situazione è tesa ma al momento è confermata l'assenza di casseur nelle zone di assembramento. Anche nella zona dell'Opera, a Boulevard des Italiens, si sono registrati i primi scontri. I manifestanti hanno acceso dei fuochi ed hanno lanciato fumogeni, la polizia ha risposto con gli idranti.

La bandiera delle tre rivoluzioni

Parecchie centinaia di gilet gialli che non accettano di abbandonare il materiale non consentito dalla polizia sugli Champs Elysées (maschere, bottiglie, zaini, ecc.) sono invece fermi intorno alla Porte Maillot, dalla parte opposta dell'Arco di Trionfo rispetto alla celebre avenue, e agitano un grande tricolore blu-bianco-rosso con scritte tre date, 1789 (Rivoluzione francese), 1968 (rivolta del maggio francese) e 2018. Inoltre, sempre alla Porte Maillot, i gilet gialli si sono ripetutamente inginocchiati con le mani sulla testa per ricordare l'episodio degli studenti di Mantes-la-Jolie costretti due giorni fa in quella posizione dalla polizia che li aveva fermati.

Gilet gialli sulla tangenziale

Centinaia di gilet gialli hanno anche tentato di bloccare il peripherique, la tangenziale attorno a Parigi, all'altezza della Porte Maillot. La circolazione delle auto è stata bloccata per qualche minuto, poi uno squadrone di celerini è intervenuto e ha sbloccato la grande arteria a quattro corsie. C'è stata tensione con i manifestanti al momento dello sgombero ma non si sono avuti contatti. I gilet gialli hanno alzato le mani in un messaggio simbolicamente pacifico verso i poliziotti e hanno indietreggiato sul terrapieno.

I fermati avevano armi e spranghe

I fermi "preventivi" sono scattati dopo controlli di identità e perquisizioni, effettuati nelle stazioni ferroviarie e vicino ai luoghi dove in passato si sono registrati assembramenti, su persone che stavano arrivando a Parigi dalla provincia, secondo quanto riferito dalla Prefettura. I fermati sono stati trovati in possesso di oggetti come armi, spranghe, e martelli.

Gilet gialli bloccano la frontiera a Ventimiglia

Intanto, i gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano, formando una coda di circa sei km. "Siamo sul posto per cercare di gestire la situazione in maniera equilibrata" ha detto il questore di Imperia Cesare Capocasa. Secondo quanto appreso, i gilet gialli sono oltre un centinaio e sono arrivati al confine in scooter o in moto, con una "safety car". I manifestanti hanno lanciato anche qualche fumogeno.

Scontri anche a Bruxelles

La situazione si sta facendo tesa anche a Bruxelles, dove si sono verificati i primi scontri fra polizia e i gilet gialli. Lo ha riferito l'agenzia Belga precisando che gli incidenti sono scoppiati dopo che un gruppo di dimostranti provenienti da Schuman si sono uniti a quelli che venivano dalla zona di Trône e Arts-Loi. Alcuni manifestanti hanno forzato il cordone di polizia lanciando bottiglie e un cartello stradale a Rue Montoyer. Le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni. In piazza ci sarebbero almeno 500 persone.

Ieri sera l’incontro dei “gilet liberi” con il premier francese

Intanto ieri sera si è svolto a palazzo Matignon l'incontro fra il premier francese, Edouard Philippe, e i rappresentanti dei "Gilet gialli liberi", gruppo favorevole al dialogo. "Siamo stati ascoltati - ha detto uno dei portavoce, Christophe Chalencon - Philippe sarà il nostro messaggero presso il presidente della Repubblica, con lui non dovevamo negoziare nulla. Spero che Macron parlerà ai francesi come un padre di famiglia". Jacline Mouraud, una delle iniziatrici del movimento, anche lei presente all'incontro, ha parlato di "discussione molto interessante e molto costruttiva", in cui Philippe ha riconosciuto degli "errori".

Data ultima modifica 08 dicembre 2018 ore 13:45