Gilet gialli, protesta 8 dicembre: mobilitati 65mila uomini

Parigi si prepara a una nuova manifestazione dei gilet gialli. Sabato 8 dicembre è in programma il quarto atto della protesta legata all'aumento dei prezzi del carburante e a un generale risentimento verso le politiche governative. Per sabato è prevista una mobilitazione di mezzi eccezionali con oltre 65 mila agenti. Lo ha annunciato il premier Eduard Philippe davanti al Senato.

L'appello di Philippe

Il capo del governo ha rinnovato l'appello rivolto ai gilet gialli di non recarsi a Parigi per manifestare, non per limitare la loro libertà di espressione, ma per "evitare che cadano nella trappola dei teppisti". "Nella situazione che affrontiamo - spiega il premier - il dovere di lucidità si impone a tutti, il dovere di responsabilità si impone anche a chi ricopre una carica elettiva, agli esponenti del governo, agli editorialisti, ai cittadini".

L'ultimo tentativo di Macron

A nulla è valsa la decisione presa ieri dal governo di "annullare" l'aumento dell'ecotassa per il 2019. La mossa era stata pensata per evitare le proteste e gli scontri di sabato, che secondo l'Eliseo sarà il giorno peggiore: si aspettano "scontri durissimi" con nuclei disposti "a distruggere e uccidere".

Manifestazione a Torino

Sabato ci sarà una manifestazione legata alla protesta francese anche a Torino. Il sindaco di Caprie Paolo Chirio ha annunciato una discesa in piazza di manifestanti con gilet gialli. "È una delegazione di amministratori - precisa uno dei leader No Tav Alberto Perino - non arriveranno certo dei facinorosi. Sono preoccupati per il futuro delle loro valli ed espressione del movimento ambientalista che condividono alcune delle richieste del movimento francese dei gilet jaunes".