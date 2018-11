Elezioni midterm, la carica delle donne che cambieranno il Congresso

Con le elezioni di midterm (GLI AGGIORNAMENTI), gli elettori americani sembrano voler provare a cambiare il volto del Congresso. Una svolta il cui simbolo sono le donne appartenenti alle minoranze, che hanno conquistato diversi posti in Campidoglio segnando alcune importanti “prime volte”.

Le prime donne musulmane al Congresso

Si chiamano Rashida Tlaib e Ilhan Omar le prime donne musulmane elette al Congresso. La prima, palestinese, ha conquistato una straordinaria vittoria nel distretto numero 13 del Michigan. Omar, di origini somale, è stata invece eletta in Minnesota e sarà anche la prima rifugiata africana e la prima ad indossare l'hijab.

Nere, ispaniche e native americane

La carica delle donne travolge anche i pregiudizi sul colore della pelle: in Massachusetts si registra la vittoria storica di Ayanna Pressley, la prima donna nera a rappresentare lo Stato alla Camera. In Texas, invece, Sylvia Garcia e Veronica Escobar sono le prime due donne ispaniche, in forze al partito democratico, elette alla Camera dei deputati: nonostante i latinos rappresentino il 40% della popolazione, lo Stato non aveva mai eletto nessuna donna ispanica al Congresso. Infine le deputate Deb Haaland, in New Mexico, e Sharice Davids, in Kansas, sono le prime donne native americane ad approdare al Congresso.