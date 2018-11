Bruxelles, la manovra italiana all’esame dell’Eurogruppo

La manovra italiana arriva alla prova dell’Eurogruppo. Al vertice di Bruxelles il ministro dell’Economia Giovanni Tria cerca una sponda europea prima del nuovo esame della Commissione Ue che è previsto per le prossime settimane dopo la prima bocciatura del testo. Tria arriva con le linee guida di Salvini e Di Maio che vogliono rivendicare una linea espansiva “trumpiana” della manovra e rassicurare che il 2,4% è il tetto massimo di deficit che l'Italia si impegna a non superare. Dal summit di Bruxelles le prime reazioni parlano di apertura al dialogo ma anche di critiche a Roma da parte di Austria e Slovacchia (COSA PREVEDE IL TESTO BASE).

L’incontro Tria-Moscovici

Tria è arrivato al palazzo del Consiglio Ue in anticipo e ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici. Poco prima il commissario ha spiegato: “Con l’Italia voglio un dialogo vigoroso, continuo, ininterrotto. Le sanzioni sono la peggiore delle vie d’uscita. Non voglio saltare a conclusioni" su cosa succederà sulla manovra italiana, al contrario "spero e credo che avremo una risposta" dall'Italia entro il 13 novembre (LA NUOVA LETTERA DELL'UE). La manovra infatti "non è buona per il popolo italiano", in quanto aumenta il debito il cui rifinanziamento già costa 65 miliardi l'anno e "alla fine sono sempre i più poveri che pagano". Secondo Moscovici, il ministro Tria ha capito la necessità di agire “nel quadro delle regole fiscali europee”. Il dialogo “è la parola d’ordine” e “l'Italia ha un posto centrale nell’Eurozona" ma “non ci sarà alcun accordo di compromesso”. In precedenza il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ha mostrato meno apertura: “La deviazione di bilancio italiana è considerevole, serve una correzione considerevole”.

Centeno: speriamo passi per riportare manovra in linea

Il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha detto che "l'Italia deve presentare una nuova bozza di bilancio, che aspettiamo sperando che sarà in grado di fare passi per portare questa in linea con le regole di bilancio Ue. Ci aspettiamo un dibattito costruttivo”, ha proseguito, ma “oggi ci sarà una discussione sulla manovra italiana, ma non prenderemo nessuna decisione”.

Le Maire: Italia afferri mano tesa da Commissione Ue

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire al suo arrivo all’Eurogruppo ha invece dichiarato che "la Commissione Ue ha fatto la sua valutazione" della manovra italiana che "la Francia condivide", e “ha teso una mano all’Italia: auspico che l'Italia afferri questa mano tesa". Secondo Le Maire, “la Francia non è in una buona posizione per dare lezioni a nessuno” e ha invitato al "dialogo" Roma e Bruxelles: "Lasciamo tutto il tempo e una chance al dialogo”. Con la manovra italiana e il rispetto delle regole di bilancio Ue "quello che è in gioco è la nostra moneta comune”, ha aggiunto. L'euro, ha detto, "è una moneta che consolida" e che costituisce "il bene comune dei 19 Paesi dell'eurozona e di cui siamo tutti responsabili".

Olanda: Italia dialoghi con Commissione

Anche il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra ha mostrato voglia di dialogo: “Il mio messaggio è questo: l'Italia dialoghi con la Commissione Ue", dove quest'ultima "ha respinto il bilancio italiano: ora spetta all'Italia rispondere e poi di nuovo alla Commissione. Non spetta a me speculare su cosa potrebbe succedere in futuro" se l'Italia non dovesse rispondere a Bruxelles e sulle conseguenze per la riforma dell'eurozona, che potrebbe così restare bloccata.

Austria e Slovacchia attaccano

Approccio diverso è arrivato da Austria e Slovacchia. Il ministro delle finanze austriaco Hartwig Loeger ha ribadito: “La nostra posizione" sulla manovra italiana "è stata chiara sin dall'inizio, ci aspettiamo che le regole siano rispettate" poiché nell'Ue "c'è bisogno di un approccio equo e comune a queste regole. Spero che il ministro Tria mi dia informazioni" ulteriori e "forse si possa capire il pensiero dell’Italia”. Il collega slovacco Peter Kazimir ha invece detto: "Temo che l'approccio e i passi assunti dal governo italiano stiano mettendo a rischio questi obiettivi" del "completamento dell'architettura" dell'Eurozona, "questa è la mia preoccupazione. Sono convinto che facciamo parte di un club basato sulle regole, che spetta alla Commissione Ue fare rispettare e la Commissione ha il mio pieno sostegno".