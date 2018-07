Usa, divorzia la pornostar Stormy Daniels

Stormy Daniels divorzia dal marito Glendon Crain. Ad annunciare con un tweet la fine del rapporto l'avvocato della pornostar, Michael Avenatti, che la rappresenta nella causa contro il presidente Donald Trump. Daniels sostiene di aver avuto con lui una relazione nel 2006.

Il divorzio

Avenatti ha reso noto che "la sua cliente Stormy Daniels e suo marito Glen hanno deciso di porre fine al loro matrimonio. Una richiesta di divorzio è stata fatta la scorsa settimana, i cui dettagli sono stati veementemente discussi". Stormy Daniels, 39 anni al secolo Stephanie Clifford, aveva sposato Glendon Crain, 41, nel 2010. Oltre a essere un musicista heavy metal, Crain è noto nel mondo della pornografia con il nome d'arte di Brendo Miller. Daniels era al terzo matrimonio. Con Crain ha avuto una figlia nel 2011, che come si legge nel tweet, "resta la sua priorità numero uno". Il tweet si conclude con la richiesta di Avenatti di rispettare la privacy della sua cliente e della famiglia.

Coppia sotto i riflettori

Daniels e Avenatti stanno lottando per invalidare un accordo di riservatezza firmato dalla pornostar circa le sue dichiarazioni su una relazione con Donald Trump, avvenuta nel 2006. In tale occasione Michael Cohen avrebbe dato alla donna 130.000 dollari in contanti poco prima delle elezioni presidenziali del 2016. Le investigazioni federali stanno indagando la provenienza di quel denaro. Mentre la causa ha messo Daniels sotto i riflettori, Crain ha evitato di rilascire alcun commento pubblico sulla situazione che ha coinvolto sua moglie. Non ha fatto alcuna dichiarazione nemmeno al momento dell'arresto della donna in uno strip club dell'Ohio, lo scorso 12 luglio. La donna era stata arrestata con l'accusa di essersi fatta toccare da alcuni clienti, in violazione delle leggi statali. L'accusa era poi caduta e Stormy Daniels era stata rilasciata. Come riporta Tmz in tale occasione il report della polizia indicava Daniels come "non sposata".