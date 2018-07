Google, maxi multa Ue per Android: dovrà pagare 4,3 miliardi di euro

Nuova multa record per Google dalla Commissione Ue, la più alta mai comminata: il colosso del web dovrà pagare 4,3 miliardi di euro per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. A riferirlo è l'agenzia Bloomberg. Già l'anno scorso l’Unione europea inflisse a Google una multa di 2,4 miliardi di euro per aver favorito il suo servizio di comparazione di prezzi Google Shopping a scapito degli altri concorrenti.

Nel mirino di Bruxelles dal 2015

Il caso Android è nel mirino di Bruxelles dal 2015. Dopo un anno di indagini, nel 2016 Google fu accusata formalmente di aver obbligato i produttori di smartphone, come Samsung o Huawei, a pre-installare Google Search e ad impostarlo come app di ricerca predefinita o esclusiva. Con questo schema, l'azienda si assicurava di essere presente sulla maggioranza dei dispositivi venduti in Europa, visto che l'80% utilizza Android, non solo in Europa ma in tutto il mondo. Per l’antitrust europeo, guidato dalla commissaria danese Margrethe Vestager, Google ha anche offerto incentivi finanziari ai produttori e agli operatori di reti mobili a condizione che installassero esclusivamente Google Search sui loro apparecchi. Questo allo scopo di consolidare e mantenere la sua posizione dominante. Per la Commissione, ha "attuato una strategia sugli apparecchi mobili per conservare e rafforzare il suo dominio nel campo delle ricerche internet", violando le regole Ue sulla concorrenza.

Resta in piedi indagine sulle pratiche pubblicitarie

In base alle regole della concorrenza, le multe possono arrivare fino al 10% del fatturato, che per Alphabet, casa madre di Google, nel 2017 è stato di 110,9 miliardi di dollari. Per quanto riguarda la multa inflitta lo scorso anno per Google Shopping, l'azienda ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e a settembre 2017 ha messo in regola il servizio. Resta invece ancora in piedi l'indagine sulle sue pratiche pubblicitarie e l'accusa di aver artificialmente ristretto la possibilità per i siti terzi di mostrare le pubblicità dei motori di ricerca concorrenti.