Wsj: Antitrust Ue verso multa miliardaria a Google per Android

L'Antitrust europeo si prepara a comminare una multa multi-miliardaria a Google per abuso di posizione dominante con il suo sistema operativo Android. A riportare la notizia è il Wall Street Journal, che cita alcune fonti secondo le quali la sanzione potrebbe superare i 2,4 miliardi di euro inflitti dall’Ue al colosso di Mountain View lo scorso anno. Nella sua azione contro Google, l'Ue potrebbe anche richiedere modifiche nelle pratiche di Android.

Le anticipazioni del Financial Times

La notizia era stata anticipata a giugno anche dal Financial Times, che aveva spiegato che la Comissione europea, nel corso delle sue indagini, sarebbe arrivata alla conclusione che Google avrebbe imposto condizioni illegali ai produttori di dispositivi Android, in favore di prodotti e app targati Mountain View, a danno della concorrenza e dei consumatori.

La multa di oltre 2,4 miliardi nel 2017

Google ha già ricevuto dall’Ue una multa per abuso di posizione dominante il 27 giugno 2017: 2,4 miliardi di euro, la sanzione più alta di sempre in materia di antitrust. In quel caso, secondo Bruxelles, l’azienda statunitense avrebbe abusato della propria posizione dominante sul mercato per avvantaggiare nelle ricerche online il servizio di comparazione dei prezzi dei prodotti online "Google Shopping" rispetto a piattaforme analoghe offerte dalla concorrenza. Il colosso di Mountain View ha deciso di fare ricorso, e a settembre 2017 ha messo in regola il servizio Google Shopping.