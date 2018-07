Thailandia, partita missione per far uscire i ragazzi dalla grotta

Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani sia le famiglie sono state avvisate dell'inizio del recupero. Sarà recuperata una persona per volta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona bloccata nella cava. Nel pool, 13 stranieri e 5 thailandesi. Il recupero ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia.

Le operazioni di salvataggio dureranno almeno 11 ore

I primi ragazzi recuperati dalla grotta Tham Luang non torneranno in superficie prima delle 21 locali (le 16 in Italia). Lo hanno annunciato i responsabili dei soccorsi. Il portavoce ufficiale delle operazioni, Narongsak Ossottanakorn, ha comunicato che al recupero partecipano 18 sub. I livelli di acqua che inondano parzialmente la grotta sono diminuiti in modo significativo, in modo che i bambini possano camminare per gran parte del viaggio. I ragazzi sono bloccati nella grotta dallo scorso 23 giugno.

Il percorso dei sub: 1,7 chilometri tra andata e ritorno

I sub dovranno percorrere 1,7 chilometri tra andata e ritorno: un percorso che richiederà 11 ore. Per questo le operazioni potrebbero durare 2 giorni e saranno dipendenti dalla condizioni del tempo. Medici e soccorritori attendono i ragazzi all'interno e in prossimità dell'uscita della grotta, dove sono stati spostati un migliaio di giornalisti. "Le piogge sono una delle principali preoccupazioni, l'acqua potrebbe tornare a inondare i tunnel", ha spiegato il portavoce, ricordando che oggi è previsto un intensificarsi delle precipitazioni.

Governatore: ragazzi molto determinati e motivati

I ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia sono stati informati tutti dell'inizio delle operazioni di recupero e sono "molto determinati" e pronti a uscire. Sono estremamente "motivati" e decisi, come le loro famiglie. Lo ha assicurato in conferenza stampa il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, citato dal Guardian. "Ci siamo esercitati tutto il giorno ieri. Vi assicuro che siamo molto preparati a questa missione", ha aggiunto.

Messaggi tra i ragazzi e i genitori

I Navy Seal thailandesi hanno pubblicato alcune lettere scritte dai ragazzi che hanno rassicurato parenti e amici sulle loro condizioni di salute. Missive alle quali hanno risposto i genitori dei giovani calciatori, che hanno anche rivolto un messaggio all’allenatore. Tutti i genitori hanno chiesto a Ek (il soprannome dell'allenatore) di prendersi cura dei ragazzi spiegando: "Non devi sentirti in colpa, non siamo arrabbiati con te. Ti capiamo e vogliamo che tu sappia che hai il nostro sostegno morale", ha scritto una madre in un messaggio riportato dal quotidiano thailandese The Nation.