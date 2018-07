Kevin Spacey di nuovo sotto indagine: altre tre accuse per molestie

Kevin Spacey è sotto indagine per tre nuove accuse di molestie sessuali. Come riporta Tmz la Metropolitan Police e gli ufficiali del Child Abuse and Sexyal Offences Command sono al lavoro per far chiarezza sugli eventi denunciati, che sarebbero accaduti più di 17 anni fa. Dopo le nuove accuse che hanno raggiunto Harvey Weinstein e dopo l'annuncio del ritorno al cinema dell'attore, ora Spacey torna al centro della polemica.

Le nuove accuse

Secondo la Bbc , due uomini hanno contattato la polizia a febbraio, denunciando di esser stati molestati da Spacey a Lambeth, nel 2008, e a Gloucester, nel 2013. Un terzo uomo ha accusato l'attore dello stesso crimine in aprile: l'episodio sarebbe accaduto a Londra nel 1996.

L'inizio del caso