Molestie, nuove accuse a carico di Harvey Weinstein

Nuove accuse per Harvey Weinstein. Il produttore cinematografico travolto dagli scandali sessuali, è stato incriminato per altri tre atti a sfondo sessuale. Era già stato arrestato a New York a maggio e rilasciato su cauzione; in aula è chiamato a rispondere di due accuse di stupro.

Le nuove accuse

Durante la prima udienza Weinstein, 66 anni, si è dichiarato innocente. Lunedì il procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance Jr. ha dichiarato: "Un gran giurì di Manhattan ha appena incriminato Harvey Weinstein con una delle più pesanti accuse di violenza sessuale che esistano nel sistema penale newyorkese". Alle accuse di stupro di primo e terzo grado e di atti sessuali di primo grado, si aggiungono tre capi d’imputazione relativi a reati nei confronti di un'altra presunta vittima: due di questi sono per violenza sessuale aggravata. Come riporta il The Guardian, i fatti sarebbero avvenuti nel 2006, quando Weinstein avrebbe praticato sesso orale su una donna usando la forza.

Il coraggio delle donne

“Questo procedimento è il risultato del coraggio straordinario delle sopravvissute che si sono fatte avanti. La nostra indagine continua. Se sei una vittima dell’abuso predatorio di Weinstein, c’è ancora tempo per avere giustizia”, ha dichiarato Vance. Weinstein potrebbe dover scontare da un minimo di 10 anni di reclusione fino all'ergastolo solo per queste tre nuove accuse. Attualmente è libero dopo aver pagato una cauzione da un milione di dollari. Sarà chiamato nuovamente dinanzi alla corte il prossimo 9 luglio.