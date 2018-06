Migranti, Merkel: accordo con 14 Paesi Ue per respingimenti più veloci

Angela Merkel ha ottenuto l'impegno di 14 Paesi Ue a rendere più rapidi i respingimenti dei migranti. Una misura fortemente voluta dalla Csu bavarese e sulla quale in Germania è esplosa una crisi di governo. L’impegno è contenuto in un documento di otto pagine consegnato dalla Cancelliera ai partiti e che è stato anticipato dall’agenzia DPA. Le intenzioni della leader tedesca, che ha informato ieri sera, 29 giugno, i partner di coalizione sull'esito delle trattative al Consiglio europeo di Bruxelles in cui si è parlato di immigrazione (COSA PREVEDE), sono quelle di mandare i richiedenti asilo registrati in altri Paesi nei cosiddetti “centri-àncora”, previsti dal ministero dell'Interno. Sempre ieri, il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia per il ritorno dei migranti che avevano precedentemente presentato la richiesta di asilo in quei Paesi.

Nodo migranti e la crisi nella Grande coalizione

Il nodo migranti da diverse settimane sta minando la stabilità del governo tedesco guidato dalla Merkel. In particolare, la Csu, partito centrista bavarese, che fa parte dell’esecutivo, tramite il ministro dell’Interno Horst Seehofer, ha posto l’accento sui “flussi secondari”, cioè sui profughi che si spostano altrove dopo aver chiesto asilo nel primo Paese di approdo. Il ministro bavarese, nei giorni scorsi, aveva minacciato di rispedirli indietro alla frontiera già dall'1 luglio. Un’idea non condivisa però dalla Cancelliera. Su questo argomento la Grande coalizione che governa la Germania ha rischiato di spaccarsi, con Angela Nahles, la presidente della Spd, partito che fa parte dell’esecutivo, che aveva detto che non era esclusa la possibilità di nuove elezioni.