Macron: centri accoglienza solo in Paesi primo arrivo. Conte smentisce

A Bruxelles, durante il Consiglio europeo sul dossier migranti (COSA PREVEDE), l'accordo è stato raggiunto. E, a poche ore dal risultato, il presidente francese Emmanuel Macron parla di intesa positiva perché non mette in discussione il trattato di Dublino (COS’È). E spiega che "i centri sorvegliati di accoglienza in Ue su base volontaria vanno fatti nei Paesi di primo ingresso". A stretto giro il commento del premier italiano: "Era stanco, lo smentisco". E spiega: "L'Italia non ha dato disponibilità" sui nuovi centri di accoglienza volontari, "qualche altro Paese lo ha già fatto". Intanto, l'accordo è stato accolto positivamente del cosiddetto gruppo di Visegrad, ovvero Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia che parlano di "grande vittoria". Soddisfatti il premier belga, Charles Michel, e il commissario Ue per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos. Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, però, avverte: "È troppo presto per parlare di successo". (LO SPECIALE MIGRANTI)

Macron: l’accordo non mette in discussione Dublino

"Le regole di diritto internazionale e di soccorso in mare sono chiare: è il Paese sicuro più vicino che deve essere scelto come porto di approdo. Le nostre regole di responsabilità sono altrettanto chiare: si tratta del Paese di primo approdo nell'Ue. In nessun caso questi principi sono rimessi in discussione dall'accordo", ha spiegato Macron sull'intesa. Ma "verso i Paesi di primo arrivo dobbiamo essere più solidali e assicurare fin dal primo momento una presa a carico europea", ha specificato il presidente francese. "La Francia non è un Paese di primo arrivo - ha poi sottolineato - Alcuni volevano spingerci a questo, è lì che volevano arrivare alcune polemiche recenti, ma io le ho rifiutate".

Conte: su base volontaria solo centri di accoglienza

Il premier italiano, dopo l'intesa, si è detto soddisfatto. Ma in giornata è tornato a precisare: "È inesatto dire che l'accordo sia su base volontaria: è integrato e multilivello come richiesto mentre per quanto riguarda l'art.6, che fa riferimento a centri di accoglienza su Paesi di Stati membri, non si impone a nessuno". L'accordo sui migranti, secondo il premier, stabilisce "azioni condivise anche nel salvataggio in mare. È un principio mai affermato prima. L'Italia era sola. L'abbiamo affermato nei fatti, anche con qualche atteggiamento risoluto". Per Conte, inoltre, l’Italia non riprenderà nessun migrante che dovesse essere stato registrato da noi e poi andato in Germania. E ha spiegato di "non aver sottoscritto nessun accordo” con Berlino in merito ai movimenti secondari. "A Merkel non ho promesso alcunché", ha ricordato. Versione, questa, confermata da Angela Merkel che fa sapere: "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non vede assolutamente nessuna possibilità". Inoltre "non c'è nessun accordo concreto" bilaterale sui movimenti secondari, perché "per l'Italia è un problema cruciale la migrazione primaria" e "per ora è una posizione che rispetto".

"Grande vittoria dei Paesi Visegrad"

Ad applaudire all’accordo raggiunto a Bruxelles non è solo la Francia. "Grande vittoria dei quattro Paesi Visegrad al vertice europeo. Assieme siamo riusciti ad evitare la ridistribuzione obbligatoria dei migranti. L'Ungheria non diventerà un Paese di migranti", scrive su Twitter ministro ungherese per le Politiche europee Szabolcs Takacs.

Avramopoulos: avanti con messa in pratica intesa Ue

Soddisfazione è stata espressa anche dal commissario Ue per le migrazioni, il greco, Dimitris Avramopoulos. "Dobbiamo iniziare a specificare e attuare gli elementi pratici di ciò che i leader hanno concordato sugli sbarchi. Ma non possiamo nemmeno dimenticare la dimensione interna. Ed è necessaria anche una riforma davvero completa del nostro sistema di asilo, per gestire la migrazione in modo equo e completo". "La dimensione esterna", prosegue il commissario, "per una migliore gestione della migrazione è fondamentale e va nella direzione che la Commissione ha già proposto. 500 milioni di euro in più per l'Africa è un risultato molto importante".

Tusk: ong rispettino la legge, presto per parlare di successo

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk (VIDEO) che ha ricordato: al Consiglio europeo "è stato inviato un messaggio chiaro a tutti, anche alle ong: devono rispettare le legge, non devono ostacolare la guardia costiera libica. Questo dimostra il sostegno a Malta". Per Tusk, però, ”è troppo presto per parlare di successo”, sull'accordo sui migranti. "L'intesa sulle conclusioni è il compito più facile in confronto" alla sua applicazione "sul terreno".

Data ultima modifica 29 giugno 2018 ore 16:01