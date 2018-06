Trump annuncia provvedimento per evitare separazione famiglie migranti

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che firmerà un provvedimento che eviti la separazione delle famiglie di migranti al confine con il Messico. "Firmerò un ordine esecutivo tra poco... Riusciremo a tenere insieme le famiglie", ha detto parlando alla Casa Bianca.

Le polemiche

La decisione dell'ex tycoon è arrivata dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando migliaia di bambini sono stati allontanati dai loro genitori, detenuti per aver varcato illegalmente il confine Usa-Messico. Le immagini dei migranti e dei bambini tenuti in gabbie di metallo hanno fatto il giro del mondo. Critiche erano arrivate anche dal Papa, dall’Onu, da diversi vip e anche dalla first lady Melania.

"Politica di tolleranza zero"

Nelle ultime settimane i bambini venivano tolti ai genitori in numero crescente a causa della "politica di tolleranza zero" annunciata dal ministro della Giustizia Jeff Sessions il 6 aprile scorso, per perseguire l'immigrazione clandestina senza eccezioni. Le misure, che prevedono che i figli vengano separati dai genitori una volta attraversato il confine senza documenti, dovevano servire come deterrente contro l’immigrazione illegale. Nelle direttive non si fa menzione della separazione ma, in base al protocollo Usa, se i genitori sono detenuti i loro figli devono essere separati perché non accusati di alcun crimine. Le migliaia di persone che ogni settimana varcano il confine col Messico per sfuggire alle violenze nei loro Paesi e chiedere asilo in Usa, provengono soprattutto da Guatemala, El Salvador e Honduras.