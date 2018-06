Migranti, Trump: quando persegui i genitori devi togliere loro i figli

"Non voglio che i bambini siano sottratti ai loro genitori, ma quando persegui i genitori per il loro arrivo illegale bisogna togliere loro i figli". Donald Trump torna sul caso delle separazioni tra i minori e le loro famiglie messe in atto con la nuova politica di ‘tolleranza zero’ della sua amministrazione. In particolare, sarebbero circa 2mila i bimbi separati dalle loro madri e dai loro padri al confine Usa-Messico (FOTO). Un caso questo, che negli ultimi giorni ha sollevato le critiche non solo dell’Onu, ma anche dell’ex first lady Laura Bush e di quella attuale, Melania Trump.

Trump: stop ad aiuti a Paesi che mandano migranti

Parlando davanti a una platea di imprenditori, Trump ha poi detto di puntare su una misura che tagli gli aiuti stranieri ai Paesi che mandano ondate di migranti negli Usa. "Quando i Paesi abusano di noi mandandoci gente - non la loro migliore - non forniremo loro più alcun aiuto", ha dichiarato. In questo contesto, per il Tycoon la sicurezza è necessaria "che sia politicamente corretto o meno".

Usa annunceranno oggi ritiro da Consiglio diritti umani Onu

Le parole di Trump arrivano nelle stesse ore in cui gli Usa hanno deciso di ritirarsi dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu. La decisione, come riferiscono Bloomberg e Reuters citando fonti autorevoli, dovrebbe essere annunciata oggi a Washington dal capo del Dipartimento di Stato americano, Mike Pompeo, e da Nikki Haley, ambasciatore al Palazzo di vetro. La decisione, nell'aria da diverso tempo, è accompagnata dall'accusa di ipocrisia rivolta a un organismo che l'amministrazione Trump definisce pervaso da un pregiudizio verso Israele.