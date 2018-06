Regolamento Dublino, ministri Ue discutono riforma: Stati divisi

La riforma del regolamento di Dublino, con il sistema di asilo europeo per i migranti, è al centro del vertice a Lussemburgo dei ministri degli Affari interni degli Stati membri dell’Unione. Sul tavolo la proposta di cambiamento della presidenza bulgara, che sarà analizzata in vista del vertice dei leader di fine giugno. Ma sarebbero almeno una dozzina - compresa l’Italia - i Paesi pronti a chiudere la porta, per motivi diversi, alla proposta.

Germania: la proposta “com'è attualmente non la accettiamo”

“Abbiamo ancora molte questioni aperte”, “ci sono molti Stati membri che hanno punti di cui vogliono discutere. Con la discussione di oggi dobbiamo vedere se ci sono soluzioni che possiamo sostenere. È complicato, ma cercare di trovare soluzioni è una cosa che dobbiamo ai cittadini europei”, ha detto il ministro alla Migrazione olandese Mark Harbers. Anche la ministra alla Migrazione svedese Helene Fritzon ha sottolineato che “l’Europa ha bisogno di un'intesa”, ma ha aggiunto che “con le elezioni delle destre in Europa c'è un problema per raggiungere un compromesso oggi. C'è un clima politico più duro. Non si tratta solo dell'Italia, ma anche della Slovenia”. “Aperta a una discussione costruttiva” anche la Germania ma, ha avvisato il segretario di Stato tedesco Stephan Mayer, la proposta “com'è attualmente non la accettiamo”. “Non c'è solo l'Italia a opporsi, anche i Paesi Visegrad sono contrari, e il governo tedesco critica punti precisi”, ha aggiunto.

Austria: Italia “un alleato forte”

Il ministro dell'Interno austriaco Herbert Kickl, invece, ha spiegato che in giornata sentirà al telefono Matteo Salvini. L’Austria, ha detto, considera l’Italia “un alleato forte”. Poi ha anticipato che, se non ci sarà prima un'intesa sulla proposta per la riforma del regolamento di Dublino, a settembre (durante la presidenza austriaca), “annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana” sulla politica di asilo. Secondo alcune fonti, questo potrebbe essere uno scenario possibile: se l’attuale dossier dovesse finire su un binario morto, si potrebbe ripartire su nuovi presupposti sotto la presidenza austriaca, magari puntando sulla messa in sicurezza delle frontiere esterne e sui rimpatri.

Avramopoulos: "C'è tempo per raggiungere accordo"

Il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos, intanto, ha preso tempo. “I leader Ue hanno dato mandato al consiglio di trovare una soluzione per giugno. Se slittiamo di un paio di settimane, non è la fine del mondo”, ha detto. E ancora: “Non siamo qui per trovare l'unanimità finale. Dobbiamo approfondire il dialogo, ma abbiamo ancora molto tempo davanti a noi, per raggiungere un accordo”. Quanto alle domande sul nuovo governo italiano e le posizioni sulla politica migratoria, il commissario ha detto di non volersi intromettere in questioni nazionali, spiegando che “personalmente, per lui, l'Italia è uno dei Paesi più importanti dell'Europa”. Sui tempi dei negoziati, non ha risparmiato una battuta il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: “Per Pasqua avremo un compromesso, ma non so ancora in quale anno”.

