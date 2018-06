Salvini a Catania: "Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa"

"Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Catania, durante una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese. Più tardi, Salvini è atteso all'hot-spot di Pozzallo.

"Stop sbarchi, non basta pregare sui morti"

"Obiettivo - ha detto ancora Salvini - è salvare le vite. E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno sbarchi, più espulsioni, più sicurezza e per bloccare e tagliare un enorme giro d'affari. Pregare e commuoversi non basta, lavoro perché tutti gli organismi internazionali si impegnino per fermare partenze, sbarchi e morti". Solo oggi si sono registrati due naufragi di migranti, con almeno 20 morti.

"Lega è e sarà nel centrodestra"

Il ministro ha parlato anche della collocazione politica della Lega e dell'alleanza coi 5 Stelle: "L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un Contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del centrodestra. Se riusciremo con il M5s, che ho imparato ad apprezzare molto, sarò felice. La Lega è stata, è e sarà nel centrodestra".