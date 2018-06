Governo Conte: il giorno della fiducia in Senato. LIVE

E' il giorno della fiducia al Senato per il governo M5s-Lega. Alle 12 a Palazzo Madama si tiene il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ( CHI E' ), che chiederà all'aula la fiducia per il Governo gialloverde. Domani stessa cosa alla Camera. Oggi è anche il giorno del Consiglio dei ministri degli Interni dell'Unione europea, che si tiene a Lussemburgo e a cui il ministro Salvini, impegnato con la fiducia in Senato, non parteciperà. Ieri il vicepremier ha lanciato un messaggio sul tema migranti : "O l'Europa ci aiuta o dovremo scegliere altre vie" e ha avuto una telefonata col premier ungherese Orban: Lavoreremo per cambiare le regole Ue", ha detto il leader della Lega.