Nord Corea, Trump cancella il vertice con Kim Jong-Un: aperta ostilità

Salta l’incontro, previsto per il 12 giugno a Singapore, tra il presidente americano Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un. Ad annunciarlo è la Casa Bianca, che ha diffuso una lettera in cui il tycoon comunica a Kim la cancellazione del vertice.

“Inappropriato in questo momento tenere l'incontro”

"Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit, in calendario il 12 giugno. Siamo stati informati che l'incontro è stato richiesto dalla Corea del Nord, ma questo per noi è irrilevante. Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro", si legge nella lettera in cui Trump sottolinea che il "summit di Singapore non si terrà".

“Costruito un bel dialogo”

Il presidente Usa continua: "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura. Questa occasione persa è un momento davvero triste per la storia". Trump si augura comunque di incontrare, un giorno, il leader nordcoreano. "Sento che tra me e lei è stato costruito un bel dialogo e alla fine è il dialogo che conta. E non vedo l'ora un giorno di incontrarla", scrive. Poi torna a ringraziare Kim per la recente liberazione dei prigionieri americani: “È stato un bel gesto, molto apprezzato”. "Lei - prosegue Trump rivolgendosi a Kim - ha parlato delle sue capacità nucleari, ma le nostre sono così potenti che speriamo non saranno mai usate".