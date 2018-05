Corea Nord, smantellato sito test nucleari. Dubbi su vertice con Usa

La Corea del Nord ha "completamente smantellato" il suo sito per i test nucleari a Punggye-ri, nel nord-est del Paese. Ad annunciarlo è stata l'agenzia ufficiale Kcna. Il sito è l’unico ufficialmente riconosciuto e il suo smantellamento, secondo la lettura data sia da Pyongyang sia da Seul, rappresenta il primo passo verso la denuclearizzazione. Un passo storico, quindi, che potrebbe anche essere letto come un gesto di buona volontà in vista dell'incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump: incontro previsto per il 12 giugno a Singapore, ma ora in bilico. Se il vertice ci sarà, "sarà una grande cosa per la Corea del Nord e una grande cosa per il mondo intero", ha detto il tycoon in una intervista a Fox.

La Corea del Nord minaccia di far saltare l’incontro con Trump

A gettare ombre sul vertice di Singapore è stato Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia della Corea del Nord con gli Stati Uniti: ha rivelato che il faccia a faccia tra i due leader dipende da “decisioni e comportamenti” di Washington e ha minacciato di essere pronti a farlo saltare se gli Usa resteranno legati ad “atti illegali e oltraggiosi”. Nel mirino è finito poi il vicepresidente americano Mike Pence, accusato di commenti “ignoranti e stupidi” per l'accostamento tra Corea del Nord e Libia. “Se gli Usa ci incontreranno in una sala riunioni o nello scontro nucleare dipenderà interamente dalla decisione e dal comportamento degli Stati Uniti”, ha detto Choe Son-hui. E ha aggiunto: "Nel caso in cui gli Stati Uniti offendano la nostra buona volontà aggrappandosi ad atti illeciti e oltraggiosi, avanzerò un suggerimento alla nostra suprema leadership di riconsiderare il vertice”. Una minaccia - non la prima - arrivata dopo che il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Trump si sono incontrati martedì alla Casa Bianca, col tycoon che ha ventilato l'ipotesi che il summit di Singapore possa non tenersi il 12 giugno.

Lo scontro sul processo di denuclearizzazione

I pesanti giudizi di Choe Son-hui seguono di una settimana quelli del vice ministro degli Esteri Kim Kye-gwan, che ha minacciato di andare via dal summit e ha detto che il Nord non è interessato a colloqui in cui è costretto a rinunciare alle armi nucleari. Lo scontro tra i due Paesi riguarda anche il processo di denuclearizzazione. Gli Usa chiedono una denuclearizzazione "unilaterale" che deve essere "completa, verificabile e irreversibile", senza alcuna promessa di concessioni fino a che il "processo è in corso". La Corea del Nord, invece, ha chiarito di volere un percorso "graduale e sincrono", vale a dire con concessioni da ambo le parti. Trump ha ribadito che gli piacerebbe "una denuclearizzazione immediata", ma ha aggiunto: "Un'azione più graduale si renderà probabilmente necessaria".

La cerimonia di chiusura del sito

Lo smantellamento di oggi a Punggye-ri potrebbe essere un modo per smorzare i toni. La cerimonia di chiusura del sito è avvenuta alla presenza di un gruppo di giornalisti (in prevalenza tv provenienti da Corea del Sud, Cina, Usa, Russia e Gran Bretagna), che ha raggiunto la struttura nelle montagne settentrionali in tarda mattinata. Verso le 11 locali (le 4 in Italia) c'è stata la prima detonazione, con la dinamite sistemata nel tunnel settentrionale. Altri due tunnel sono collassati intorno alle 14 con analogo utilizzo di esplosivo. Altre detonazioni, poi, hanno provocato la distruzione di strutture di supporto di superficie, tra cui edifici di vario genere e magazzini. Pyongyang non ha invitato, diversamente da quanto detto in un primo tempo, ispettori internazionali ad assistere alle operazioni effettuate.