L'annuncio di Seul: Corea del Nord chiuderà il sito dei test nucleari

La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio di presidenza di Seul. Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa", ha aggiunto Kim citato dal portavoce del presidente Moon Jae-in. Kim ha detto che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea" rilevando che "misure concrete sono necessarie per che evitare che qualsiasi confronto militare possa accadere".

Il Nord vuole uniformare il fuso orario

Sempre da Seul, intanto, arriva l'annuncio che le due Coree uniformeranno di nuovo il fuso orario. Da agosto 2015 Pyongyang ha adottato il fuso orario di 8 ore e mezza dal meridiano di Greenwich, lasciando le nove ore della Corea del Sud e del Giappone. La decisione fu presa contro il "perfido imperialismo del Giappone", dato che le 8 ore e mezza sono state effettive sulla penisola coreana fino al 1910, anno di invasione da parte delle truppe nipponiche.

La svolta storica tra le due Coree

Gli annunci sono una delle conseguenze della svolta storica tra Nord e Sud, con la stretta di mano tra i due presidenti. I due leader si sono solennemente impegnati a firmare entro la fine dell'anno un trattato di pace per chiudere definitivamente la guerra del 1950-53 e per arrivare alla "completa denuclearizzazione" della penisola.