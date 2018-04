Morto il piccolo Alfie, annuncio dei genitori su Fb: addio gladiatore

È morto il piccolo Alfie Evans, il bambino britannico affetto da una grave malattia neurodegenerativa a cui i medici avevano staccato le macchine lo scorso 23 aprile. Lo hanno annunciato entrambi i genitori su Facebook. "Il mio gladiatore ha posato lo scudo e ha spiccato il volo alle 2.30", ha scritto il padre, Tom Evans, dicendosi "completamente distrutto". "Ti amo, ragazzo mio", ha aggiunto. "Abbiamo il cuore spezzato", ha scritto la madre Kate, ringraziando tutte le persone che si sono mobilitate per la battaglia di Alfie che, per settimane, ha suscitato proteste e portato alla nascita di un gruppo di sostenitori, "Alfie's Army". Negli ultimi giorni i genitori del bambino stavano cercando di convincere i medici dell'ospedale di Liverpool a concedere l'autorizzazione per riportare a casa il figlio.

Alfie Evans aveva 23 mesi ed era affetto da una grave malattia neurodegenerativa che nemmeno i medici sono riusciti a diagnosticare in modo preciso. Lo scorso 23 aprile, i medici dell’ospedale di Liverpool avevano staccato i macchinari che lo tenevano in vita, ma il bambino era riuscito a respirare autonomamente. Così i genitori, dopo che tutti i tribunali inglesi ed europei avevano autorizzato il distacco delle macchine, avevano ancora una volta rilanciato la richiesta di trasferimento del loro piccolo da Liverpool all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Un'ipotesi che il nostro Paese ha tentato di agevolare concedendo ad Alfie la cittadinanza italiana, ma che la Corte d'Appello di Londra ha respinto. Due giorni fa il padre di Alfie aveva lanciato un appello al Papa chiedendogli di andare da loro "per rendersi conto di cosa sta accadendo".

Data ultima modifica 28 aprile 2018 ore 08:32