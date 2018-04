Alfie Evans, la Corte di Strasburgo respinge ricorso dei genitori

La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans, il bimbo britannico di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa per cui da tempo è in corso una battaglia legale. I genitori lo vogliono tenere in vita, mentre all'ospedale in cui è ricoverato a Liverpool sarebbero state disposte, per le 13 ora inglese (le 14 italiane), le operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il piccolo. Centinaia di persone stanno protestando davanti all'Alder Hey di Liverpool per sostenere la battaglia dei genitori.

Previsto il distacco dei macchinari per oggi

La madre e il padre di Alfie da tempo lottano per poter trasferire il bambino in un altro ospedale. Ma, secondo un documento di indicazioni trasmesso dall'ospedale al padre del bimbo, che lo ha pubblicato su Facebook, oggi i macchinari verranno staccati.



Il rifiuto dei giudici di Strasburgo



La Corte di Strasburgo ha inoltre rifiutato di domandare al governo di Londra le misure richieste dalla famiglia Evans per tenere in vita il bimbo di 23 mesi. I giudici avevano ricevuto la richiesta di imporre a Londra misure urgenti venerdì scorso e avevano stabilito di trattare la questione in via prioritaria. La Corte aveva anche ricevuto dai genitori di Alfie un ricorso in cui chiedevano di stabilire che le autorità britanniche stavano violando il diritto alla libertà di movimento del piccolo non consentendo il suo trasferimento in un altro ospedale.

La presidente del Bambin Gesù a Liverpool



La presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, è partita questa mattina da Roma, su richiesta del papà del piccolo Alfie , e si trova a Liverpool, all'ospedale Alder Hey. "È lì per verificare se c'è la possibilità di un dialogo e per portare alla famiglia la vicinanza del Papa", avrebbero detto fonti dell'ospedale pediatrico del Vaticano.