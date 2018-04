Alfie, nuovo ricorso dei genitori per il trasferimento in Italia

I genitori di Alfie Evans hanno annunciato un nuovo ricorso in appello contro la decisione di ieri del giudice dell'Alta corte britannica Anthony Hayden di dire 'no' al trasferimento del piccolo da Liverpool a un ospedale italiano. L'appuntamento è per oggi pomeriggio. Papà Tom fa sapere che il bimbo "continua a lottare" e ora respira bene malgrado il distacco dalla ventilazione assistita, mentre conferma che ieri notte lui e mamma Kate hanno dovuto praticargli inizialmente anche la respirazione bocca a bocca. Alfie, giudice: può tornare a casa ma non può partire per l’Italia

Chi è Alfie Evans

Alfie Evans ha 23 mesi ed è affetto da una grave malattia neurodegenerativa. Il 23 aprile i medici dell’ospedale di Liverpool hanno staccato i macchinari che lo tenevano in vita. Malgrado ciò, il bambino è riuscito a respirare autonomamente. Per questo i suoi genitori hanno rilanciato la richiesta di trasferimento del loro piccolo da Liverpool a un ospedale in Italia. Il nostro Paese ha concesso a Alfie la cittadinanza.