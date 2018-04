Alfie staccato dai macchinari, il bimbo non verrà in Italia

Sono state staccate le macchine che tenevano in vita il piccolo Alfie Evans, il bimbo britannico affetto da una grave malattia neurodegenerativa che è stato per settimane al centro di un'aspra battaglia legale tra i medici e i suoi genitori. Il bimbo è stato staccato dai macchinari per la ventilazione nella tarda serata di lunedì. I genitori, Thomas and Kate, erano nella stanza dei piccolo, all'Alder Hey Hospital, per trascorrere con lui gli ultimi momenti. Il padre, Thomas, ha confermato in un video su Facebook che il bambino è stato staccato dalla spina e che respirava da solo dalle 21:17 di ieri sera.

Ancora vivo

A 9 ore dal distacco del respiratore, secondo fonti vicine alla famiglia, Alfie sarebbe ancora vivo. Le stesse fonti rendono noto che i genitori del piccolo gli avrebbero praticato la respirazione bocca a bocca per tutta la notte, non potendo più il bambino ricevere ossigeno dalle macchine. Sarebbero, secondo quanto si apprende, ancora in corso i contatti diplomatici con l'obiettivo di riattaccare in extremis il respiratore al piccolo Alfie.

Contatti telefonici con l'Italia

Ieri l'Italia ha concesso la cittadinanza al bambino nella speranza di portarlo nel nostro Paese e si è tenuta una conference call in cui si sono sentiti il team legale della famiglia in Italia, il giudice della Corte di Londra Anthony Paul Hayden e l'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta. Dopo i colloqui telefonici, il giudice Hayden ha autorizzato i medici a staccare la spina, confermando la decisione già presa la settimana scorsa ovvero che fosse nel "migliore interesse" del piccolo, secondo i medici senza ormai speranze, andarsene serenamente.