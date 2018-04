Libia, tv locale: generale Haftar è tornato a Bengasi

Il generale libico Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, è rientrato a Bengasi. Lo riferisce la tv libica al-Hadath mostrando le immagini del generale che scende dall'aereo nello scalo di Benina proveniente dal Cairo dopo due settimane di assenza. Haftar appare in salute e dovrebbe tenere un discorso a breve. Sono le prime immagini del generale dopo che era stato ricoverato a Parigi per delle cure e che erano circolate voci, mai confermato, sulla sua morte. Libia, giallo sulla morte di Haftar: timori per la stabilità del Paese

Rientro confermato dall’esercito

Haftar, 75 anni, è apparso sorridente, in giacca e cravatta, ed è stato accolto dai vertici militari del 'suo' Esercito nazionale libico che controlla l'est della Libia. Il suo ricovero in Francia è rimasto per giorni avvolto dal mistero. Non è chiaro di cosa soffrisse, ma la stampa internazionale ha ipotizzato un ictus. Il portavoce delle forze armate aveva inizialmente smentito che fosse malato, salvo confermare più tardi che si stava curando a Parigi. Il suo rientro a Bengasi era stato anticipato ieri dai media e confermato oggi da un comunicato dell'esercito. Haftar è uno dei potenziali candidati nelle elezioni che dovrebbero tenersi nei prossimi mesi.