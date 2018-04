Libia, giallo sulla morte di Haftar: timori per la stabilità del Paese

"Il generale Khalifa Haftar è morto". La notizia è rimbalzata su diversi media libici, ma senza conferme ufficiali, dopo giorni in cui si rincorrevano le voci di un aggravamento delle condizioni di salute dell'uomo forte di Bengasi, ricoverato d'urgenza a Parigi per un ictus. E getta ulteriore incertezza sul già complicatissimo quadro libico.

Festeggiamenti a Tripoli

Decine di persone sono accorse a Piazza dei Martiri a Tripoli per festeggiare la morte del generale, ma la tv di Stato smentisce le notizie sul decesso. Al Arabiya, inoltre, citando fonti libiche, afferma che in serata si è tenuto un colloquio telefonico tra l'inviato speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamè e Khalifa Haftar.

Timori per la stabilità del Paese

L'uscita di scena, se confermata, del generale della Cirenaica, la parte est della Libia, apre scenari inesplorati: senza la sua ingombrante presenza, rischia di frantumarsi la coalizione di forze che aveva creato senza peraltro indicare un possibile successore. Coalizione, collegata al parlamento di Tobruk, che il generale ha spesso contrapposto al governo di Tripoli, guidato dal premier Fayez Al Sarraj e riconosciuto dalla comunità internazionale.

L'uomo forte della Cirenaica

L'ambizione del 75enne Haftar era quella di fare il leader: dal 2014 - in parallelo con il percorso del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi - aveva assunto il ruolo di castigatore di jihadisti e Fratelli musulmani, che ha cacciato da Bengasi in maniera completa a dicembre. Ma controllava anche buona parte del paese grazie ad appoggi di alleati stranieri - Emirati Arabi Uniti ed Egitto in testa - che gli hanno consentito di conquistare pure alcuni strategici terminal petroliferi. L'inconfessata presenza di paramilitari a Bengasi e la tutto sommato inutile stretta di mano dell'estate scorsa col premier Fayez Al Sarraj a Parigi - con il presidente francese Emmanuel Macron in mezzo alle foto - hanno attestato il sostegno della Francia. Il colbacco con cui si è lasciato fotografare a Mosca simboleggiava invece quello russo. Ma Haftar aveva anche un forte legame con gli Usa. Era stato fra gli ufficiali che aiutarono Muammar Gheddafi ad abbattere re Idris nel 1969 ma poi il colonnello-rais lo scaricò quando il militare si fece catturare in Ciad nell'87: da li' Haftar guido' un fallito golpe sostenuto dalla Cia per abbattere Gheddafi e finì a vivere per due decenni da esiliato in un sobborgo della Virginia, diventando pure cittadino naturalizzato americano. Il legame con gli Usa era stato rinverdito di recente, oltre che da incontri ad Amman, con un via libera al ritorno della Cia a Bengasi.

Potenziale caos

L'esercito nazionale libico (Lna), di cui era "comandante generale", pur presentandosi come perfettamente inquadrato resta un mix di milizie e reparti regolari. Una formazione pero' abbastanza forte da spingersi a controllare anche tratti del deserto meridionale della Libia, un altro teatro di potenziale caos. A livello politico, a Parigi l'anno scorso firmò un accordo per tenere elezioni presidenziali entro quest'anno: una possibilità ormai fattasi remota. E sebbene gli venissero ascritte velleità di candidatura, la sua concezione del paese orfano di Gheddafi era - ancora un volta sulla falsariga di Sisi - pessimista: "La Libia di oggi non è matura per la democrazia", che potrà essere sperimentata "forse da future generazioni", disse ancora in marzo al settimanale Jeune Afrique.

Data ultima modifica 13 aprile 2018 ore 22:07