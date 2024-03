Milano, un chiodo sarebbe stato trovato in un piatto a mensa a scuola

Sarebbe successo nella scuola elementare di via Ariberto, nella mensa gestita da Milano Ristorazione. Il chiodo sarebbe stato trovato da un alunno in un piatto di insalata di patate. Il Comune ha avviato verifiche

Un chiodo nell'insalata di patate in un piatto di un alunno. È quanto sarebbe successo ancora una volta a Milano, stavolta nella scuola elementare di via Ariberto, sempre nella mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune che fornisce circa 80mila pasti al giorno nelle scuole. Il chiodo sarebbe stato trovato da un alunno di quinta in un piatto di insalata di patate, e il Comune ha avviato delle verifiche per accertare l'episodio. Se venisse confermato, si tratterebbe dell'ennesimo caso di un corpo estraneo trovato nel cibo degli alunni in città.