Incidente lago di Como, l'uomo avrebbe tentato di salvare la donna

Morgan Algeri avrebbe provato a salvare Tiziana Tozzo quando la loro auto è caduta nel lago a Como, la sera dell’Epifania. È quanto emerge dalla relazione dei vigili del fuoco di Como sull'incidente, consegnata in Procura e alla Squadra mobile. Sono stati i sommozzatori ad accertare che il 38enne e la 45enne avevano aperto la portiera dal lato del conducente ed erano usciti dalla Mercedes. Senza riuscire a tornare in superficie, nonostante Morgan Algeri fosse un istruttore di volo e sub esperto ed era addestrato anche per uscire da un velivolo caduto in acqua. ( LE INDAGINI )

La ricostruzione dei fatti

La tragedia è avvenuta la sera del 6 gennaio scorso, poco prima delle 23. A quanto appreso, quando la sua auto è caduta in acqua, il, 38enne avrebbe seguito esattamente tutte le procedure corrette non solo per salvarsi, ma per portare in salvo anche Tiziana. Entrambi hanno aperto leggermente la portiera quando l’acqua ha iniziato a entrare nell’abitacolo e si è ridotta la pressione sullo sportello. Adesso sarà l'autopsia a chiarire i drammatici istanti: con molta probabilità l'acqua gelida del lago, il buio e la profondità di 15 metri potrebbero avere avuto conseguenze devastanti per le due vittime. Esclusa, quindi, l'ipotesi di un gesto volontario, che già inizialmente era stata considerata "altamente improbabile".