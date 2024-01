Incidente lago di Como, il socio di Algeri: "Addestrato a riemergere"

Le parole del socio di Morgan Algeri

"Morgan - racconta Pengue - si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento di Water escape training, che servono a imparare come uscire da un aereo finito in acqua e con l'abitacolo ribaltato: se non ce l'ha fatta Morgan a venir fuori dalla sua Mercedes finita nel lago, vuol dire che proprio non c'era modo di farlo. Perché se c'era una persona addestrata, quella era lui".

Pengue dal 2016 gestiva con Algeri la Scuola Volo di Caravaggio (Bergamo): "Ho perso non solo un amico e un socio, ma anche un fratello - aggiunge -. Ci sentivamo tutti i giorni, ci siamo sentiti anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a Como né che frequentava una donna: me l'avrebbe confidato. Per questo pensiamo che fossero al primo appuntamento. Me l'hanno confermato anche la famiglia e i suoi amici d'infanzia".