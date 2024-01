Milano, si costituisce seconda persona per cavo acciaio. Terzo in fuga

"Non reggevo più questo peso, ne ho parlato con la mia famiglia e ho deciso di assumermi le mie responsabilità". Sono le parole riportate dal Corriere della Sera di Michele Di Rosa, 18 anni, uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano per aver tirato un cavo d’acciaio tra le corsie della circonvallazione in viale Toscana. Si è presentato sabato alla questura di Monza con il padre e l'avvocato. Gli agenti hanno preso le generalità e hanno rimandato gli atti agli investigatori della compagnia Monforte dei carabinieri. Nel frattempo Di Rosa è stato trasferito nella caserma dell’arma di Monza, dove alle tre e mezzo del mattino si è chiuso il verbale ed è scattato il fermo di polizia giudiziaria per "blocco stradale". Il 18enne è stato successivamente rinchiuso nel carcere di Monza in attesa dell’udienza di convalida del fermo.