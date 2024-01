Cavo d'acciaio teso in strada a Milano, fermato un complice di Baiocco

È stato fermato uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne già in carcere per aver teso, alle 2 dello scorso 4 gennaio, un cavo di acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana a Milano mettendo in pericolo la vita di motociclisti e ciclisti. Durante l'interrogatorio Baiocco aveva chiesto "scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno". (IL GIP: GESTO ASSURDO)