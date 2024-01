Milano, gli esplode un botto in mano: ha perso alcune dita

Il 32enne forse ha trovato in strada il botto o forse l'ha acquistato e ha voluto farlo esplodere per festeggiare, ma incapace di maneggiarlo si è ferito gravemente

A Milano un uomo di 32 anni ha perso alcune dita per un botto che gli è esploso in mano. L'episodio è accaduto ieri sera poco prima di mezzanotte: l'incidente è avvenuto in via Gigante, tra il quartiere De Angeli e San Siro. (UNA DONNA MORTA AD AFRAGOLA)