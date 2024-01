Botti di Capodanno, a Napoli donna ferita da proiettile vagante

Sono stati 703 gli interventi dei vigli del fuoco in tutta Italia per incidenti legati a petardi e fuochi d'artificio, che sono aumentati dell’8,8% rispetto al 2022. Nella maggior parte dei casi hanno riguardato cassonetti e auto parcheggiate in strada: il numero maggiore in Emilia Romagna. A Salerno un bambino è rimasto ferito da un petardo che gli è esploso in faccia