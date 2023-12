Evacuati i residenti. Il Comune si è reso disponibile a trovare una sistemazione temporanea per chi non potrà essere ospitato dai parenti. Traffico bloccato in due punti a causa delle macerie

Una decina di persone sono state evacuate da via Vigne, la strada colpita da una frana nella località Piancogno, al Piano di Gobbia, in provincia di Brescia. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Darfo e Breno all'alba ha assicurato l'incolumità di tutte le persone coinvolte che, come riferito dai media locali, saranno temporaneamente ospitate presso i loro parenti, mentre il Comune si dichiara pronto ad intervenire per trovare soluzioni alberghiere per coloro che non possono contare su sistemazioni familiari.