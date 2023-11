Allerta del Comune di Milano: "Occhio alla finta multa. È una truffa"

La falsa notifica di divieto di sosta è un foglietto lasciato sul parabrezza delle auto parcheggiate in strada sul quale viene indicata la targa del veicolo. Nel messaggio c'è scritto che "la polizia locale ha riscontrato una violazione. Per vedere i dettagli scansiona il codice QR", ma si tratta di un verbale farlocco

La truffa

La falsa notifica di divieto di sosta è un foglietto lasciato sul parabrezza delle auto parcheggiate in strada sul quale viene indicata la targa del veicolo. Nel messaggio c'è scritto che "la polizia locale ha riscontrato una violazione. Per vedere i dettagli scansiona il codice QR". L'automobilista viene invitato a collegarsi con il Qr code per pagare la sanzione di 25 euro, con la possibilità di pagamento agevolato del 50% se effettuato entro il termine cinque giorni, ma si tratta di un verbale farlocco. Tra l'altro, anche la somma suggerita da versare è errata, così come il presunto sconto del 50%: in realtà è del 30% per il pagamento anticipato.