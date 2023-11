Roma, blitz contro truffe ed estorsioni agli anziani: 11 arresti

Cronaca

A partire dal 2024 il nuovo regolamento Ue in materia digitale promette di dare regole certe a chi opera su Internet e proteggere soggetti come i minori da possibili frodi. Le piattaforme web dovranno sottostare alla giurisdizione del Paese che le ospita e rischiano sanzioni fino al 6% del loro fatturato in caso di violazioni